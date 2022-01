Covid-19 – Reprise des spectacles en salles

Dans le cadre des mesures mises en place pour lutter contre le Covid-19, le ministère des Affaires culturelles, a annoncé, mercredi 26 janvier 2022, que l’interdiction des rassemblements dans les grands espaces publics et dans les rues, sera maintenue.

Cependant, le ministère a annoncé la reprise des spectacles dans les salles et espaces fermés où il est possible d’appliquer le protocole sanitaire et de respecter une capacité d’accueil de 50% comme il l’exige. Il a, en outre, souligné la nécessité de se conformer aux mesures préventives, de respecter les gestes barrière et la présentation du pass vaccinal.

En date du 24 janvier 2022, la Tunisie a enregistré 9.706 nouveaux cas de Coronavirus sur 30.459 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 31,87%. Ainsi, le nombre total de personnes ayant contracté le Coronavirus depuis le début de la pandémie en Tunisie a atteint 866.445 cas.

17 décès ont été signalés à la même date portant le nombre total des victimes du Coronavirus à 26.051 depuis le début de la pandémie.

Le bilan signale 751 patients dans les établissements hospitaliers privés et publics. Ce chiffre englobe 174 personnes en soins intensifs dont 51 sous respirateurs.

Pour rappel, la situation épidémiologique a poussé la présidence du gouvernement à décréter un couvre-feu et à interdire les rassemblements durant deux semaines renouvelables depuis le 13 janvier 2022. Le comité scientifique a recommandé, le 25 janvier 2022, au gouvernement de prolonger l'application du couvre-feu.

M.B.Z