Kaïs Saïed : les libertés sont plus que jamais garanties

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce jeudi 20 janvier 2022, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine assurant que les libertés sont plus que jamais garanties et qu’il tient à appliquer la loi à tous.

Le chef de l’Etat a fait part, lors de cette rencontre, de son refus de toute forme de violence et de tous les dépassements, peu importe leur provenance, mais surtout venant de ceux qui veulent porter atteinte à l’Etat de l’intérieur.

D’autre part, il a réaffirmé qu’il n’a aucune intention de mettre à genoux la justice ou de s’y ingérer, mais qu’il ne laissera pas le peuple tunisien face à ceux qui marchandent avec leurs droits. « A ceux qui sont en Tunisie ou à l’étranger parmi ceux qui ont vendu leur âme et conscience aux services de renseignements, je dis que nous agissons dans le cadre de la loi, et nous veillons à ce que la justice soit indépendante. Cepen

dant, il est malheureux de voir un juge ignorer la loi parce qu’on lui a permis d’être en place non pas pour sa compétence mais pour ses allégeances ».





Le président de la République ajoute : « Nous ne voulons pas la violence, nous la refusons et nous refusons tout dépassement. Celui qui veut montrer au monde entier qu’il est victime d’une injustice, sa place est en prison, il doit être poursuivi en justice. Certains pensent bénéficier d’une immunité, alors qu’il n’existe aucune immunité face à la loi. Et si immunité il y a, il s’agit d’une immunité fonctionnelle, afin de pouvoir mener sa fonction en toute indépendance, et non se permettre tous les dépassements et se cacher derrière une prétendue immunité ».

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a rappelé que la justice est une fonction et non un pouvoir à part, soulignant qu’il ne peut y avoir un Etat au sein de l’Etat.

S.H