Le comité de défense de Bhiri se rend à Menzel Jemil





Des membres du comité de défense de Noureddine Bhiri ont accompagné, ce dimanche 2 janvier 2022, son épouse Saïda Akermi au poste de la Garde nationale à Menzel Jemil au gouvernorat de Bizerte après avoir appris qu’il serait placé en résidence surveillée dans cette région.





Les membres du comité de défense ont assuré qu’ils ne quitteraient pas le poste de la Garde nationale avant de leur permettre de lui rendre visite.





Présent parmi les membres du comité de défense, Samir Dilou a assuré qu’ils sont vingt personnes au poste, ajoutant qu’ils ont appris la détérioration de l’état de santé de Noureddine Bhiri.





Parmi les personnes présentes, on citera, entre autres, Samir Dilou, Ridha Belhaj, Anouar Ouled Ali, Yadh Elloumi…





Noureddine Bhiri a, rappelons-le, été arrêté dans la matinée de vendredi 31 décembre 2021 et conduit dans un lieu encore inconnu où il a été assigné à résidence.

Selon la même source, Saïda Akremi, épouse de Noureddine Bhiri, et le président de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats, avaient sollicité une rencontre dans le but d’obtenir des réponses sur le lieu où a été conduit Noureddine Bhiri et son état de santé.

Face à ce rejet, le comité de défense de l’ancien ministre de la Justice a réitéré ses appels aux avocats pour rejoindre le sit-in qui se tient à la Maison de l’Avocat en guise de protestation contre l’arrestation de Noureddine Bhiri qualifiée de « kidnapping ».









