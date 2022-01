Abdellatif Mekki : Noureddine Bhiri a été kidnappé et conduit vers Menzel Jemil

L’ancien dirigeant nahdhaoui Abdellatif Mekki a dénoncé, ce dimanche 2 janvier 2022, lors de son passage sur les ondes de Mosaïque Fm avec Hamza Balloumi, la manière dont a été arrêté le dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri et son transfert vers une destination inconnue.





Abdellatif Mekki a condamné les pratiques adoptées lors de l’arrestation de Noureddine Bhiri, s’interrogeant sur le danger qu’il représente pour la sécurité nationale, pour qu’il soit terrorisé, ainsi que son épouse, de la sorte et placé en résidence surveillée. "Je suis solidaire avec mon frère et mon ami Noureddine Bhiri suite à son enlèvement. Ça ne peut être qu’un enlèvement, et je suis triste pour la dégradation des libertés et des droits en Tunisie”.







Par ailleurs, il a révélé avoir appris, qu’un des généraux de la Garde nationale avait contacté l’épouse de Noureddine Bhiri, par l’intermédiaire du bâtonnier des avocats, pour lui signifier que si elle voulait ramener les médicaments de son mari, elle pouvait se rendre à la région de Menzel Jemil au gouvernorat de Bizerte. “Noureddine Bhiri est kidnappé jusqu’à nouvel ordre. J’ai l’impression que la décision du ministre de l’Intérieur était prise après l’opération de l’enlèvement, soulignant que la décision du ministre avait été publiée vers l’après-midi, alors que l’enlèvement avait eu lieu vers 8h du matin. La décision du ministre a été publiée pour couvrir les agissements d’une partie ayant agi individuellement. C’est une grave tournure due à la prise de pouvoir du Kaïs Saïed et à sa manière de diaboliser ses adversaires politiques".





Noureddine Bhiri a, rappelons-le, été arrêté dans la matinée de vendredi 31 décembre 2021 et conduit dans un lieu encore inconnu où il a été assigné à résidence.

Selon la même source, Saïda Akremi, épouse de Noureddine Bhiri, et le président de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats, avaient sollicité une rencontre dans le but d’obtenir des réponses sur le lieu où a été conduit Noureddine Bhiri et son état de santé.

Face à ce rejet, le comité de défense de l’ancien ministre de la Justice a réitéré ses appels aux avocats pour rejoindre le sit-in qui se tient à la Maison de l’Avocat en guise de protestation contre l’arrestation de Noureddine Bhiri qualifiée de « kidnapping ».

S.H