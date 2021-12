Tunisie - Coronavirus : Faut-il s'inquiéter ?

L’apparition du nouveau variant du Coronavirus Omicron a poussé le monde entier à méditer sur l’impact d’une nouvelle vague. Plusieurs pays ont renforcé leurs protocoles sanitaires et ont évoqué la réinstallation d’un couvre-feu. Depuis la détection du premier cas de ce variant en Tunisie, les autorités et experts ont manifesté leur inquiétude quant à un nouvel épisode épidémique ravageur. Le ministre de la Santé, Ali Mrabet a affirmé, le 25 décembre 2021, que de légères hausses du nombre de cas positifs et des hospitalisations ont été observées.

D’après les chiffres officiels du ministère de la Santé, le plus grand nombre de cas durant les 31 derniers jours a été enregistré le 15 décembre. A cette date, la Tunisie a signalé 375 nouvelles contaminations au Coronavirus. Le chiffre le plus bas du classement a été enregistré à la date du 28 novembre avec 51 nouveaux cas.

Au total, la Tunisie a enregistré 6.232 nouveaux cas durant cette période avec une moyenne de 201 contaminations par jour. Un chiffre bien loin des centaines de cas enregistrés chaque jour au mois mai 2021, soit avant la vague estivale en Tunisie.

Pour ce qui est du taux de positivité, il a oscillé durant les 31 derniers jours entre 1,96% (taux le plus bas enregistré le 23 décembre) et 5,72% (taux le plus haut enregistré le 15 décembre). La moyenne est de 3,78%. Durant le mois de mai 2021, les taux de positivité des tests étaient aux alentours de 20%.













En France, ou l’inquiétude, commence s’installer, le taux de positivité des tests a dépassé la barre des 5% depuis le 21 décembre 2021.

D’un autre côté, la Tunisie a enregistré 84 décès durant les 31 derniers jours, soit une moyenne de plus de 2 décès par jour. Le plus grand nombre de personnes, ayant succombé à la maladie, est de six. Ceci a eu lieu à la date du 23 décembre 2021. On notera l’absence de décès les 26, 27 et 28 novembre et le 15 décembre.

Au mois de mai 2021, ce chiffre s’était maintenu au-dessus de la barre des 30 décès par jour.

Au sujet des hospitalisations, le nombre d’individus placés dans les établissements publics et privés a atteint son pic avec 246 admissions à la date du 22 décembre 2021 et son plus bas avec 140 admissions à la date du 26 novembre de la même année. On notera qu’en moyenne 186 personnes sont hospitalisées quotidiennement durant les 31 derniers jours.

Plusieurs déclarations ont affirmé que la Tunisie traverse actuellement une période d'avant la vague qui sera provoquée par le variant Omicron. Même si les chiffres en termes de taux de positivités des tests se sont stabilisés aux alentours des 5%, ceci ne reflète pas une possible crise épidémique les chiffres relatifs au nombre de nouvelles contaminations viennent confirmer ce constat. Néanmoins, le taux de contagiosité élevé de ce variant pourrait accélérer les choses et nous replonger dans une situation chaotique.

S.G