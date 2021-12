Les décisions de Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed a donné un discours, lundi 13 décembre 2021, où il a annoncé plusieurs mesures et une feuille de route :

-Le maintien du gel de l’Assemblée des Représentants du Peuple jusqu’ à la tenue d'élections anticipées.

-La tenue d’une série de consultations populaires directes et à travers une plateforme en ligne à partir du 1er janvier 2022. Celles-ci prendront fin à la date du 20 mars 2022.

-La création d’une commission chargée de réunir les propositions et les idées résultant des consultations. La commission doit présenter les résultats au mois de juin 2022.

-La présentation du projet de révision de la Constitution par référendum le 25 juillet 2022

-La tenue d’élections législatives anticipées le 17 décembre 2022.

-L’élaboration d’un décret relatif à la réconciliation pénale tel qu’évoqué depuis 2012 prenant en considération le système de classification selon l’infraction et les zones les plus pauvres.

-La traduction devant la justice de tous ceux qui s’étaient rendus coupables d’atteinte à l’Etat et à son peuple.

« J'assume cette responsabilité devant le peuple et devant Dieu. Nous cherchons à libérer notre peuple et notre pays. Nous voulons vivre dans un pays juste et pacifique. Que Dieu garde notre pays et ses citoyens », a-t-il indiqué.

Le président de la République, Kaïs Saïed a affirmé, lors de son discours, que les mois suivant son élection étaient sombres et attristants. Il a considéré que les premières réunions et séances de travail étaient de véritables séances de torture.

« Ils ont cru qu’ils étaient capables de manœuvrer, de m’induire en erreur, de me faire croire en leurs mensonges et de faire ce que bon leur semblait. La pandémie a aggravé la situation. Plusieurs d'entre eux ont essayé d’exploiter les malheurs du peuple… Je suis intervenu et nous avons acheminé les vaccins », a-t-il déclaré.

Le président de la République a souligné le rôle des médecins et des forces armées dans la réussite des opérations de vaccination. Il a affirmé que la Tunisie avait battu un record mondial en administrant 50.000 doses en quelques heures. Kaïs Saïed a rappelé qu’il était intervenu pour acheminer de l’oxygène en Tunisie.

« Les personnes responsables n’étaient pas intervenues. On n’entendait parler que des chiffres relatifs aux bilans et aux soi-disant réunions de travail… Ils cherchaient, quotidiennement, à s’enrichir. Ils étaient dépourvus de tout sens de responsabilité ou d’humanité. Ils s’adonnaient à l’espionnage au profit de pays étrangers ! La Tunisie est souveraine et le peuple tunisien est son souverain ! », a-t-il déclaré.

Il a affirmé que la véritable pandémie avait eu lieu en 2011. Il a qualifié, encore une fois, le 14 janvier 2011 de date de détournement de la Révolution. Il a estimé que cette date a représenté le début de l’accentuation de certains phénomènes dangereux tels que la corruption, la spéculation, la destruction des institutions, etc.

Le chef de l’Etat a, également, évoqué la dégradation de la scène politique. Au sujet de l’annonce de la création d’une troisième voie, Kaïs Saïed a déclaré qu’ils pourraient créer autant de voies qu’ils le voulaient.

Il a affirmé qu’il avait attendu toute cette période afin de faire le tri. Certaines personnes, qui étaient favorables aux mesures du 25-Juillet, ont changé d’avis puisqu’ils n’ont pas obtenu de postes, selon lui. Il a, également critiqué l’attitude de ceux ayant affirmé qu’ils avaient contribué à l’annonce des mesures exceptionnelles. « Je les remercie pour leurs mensonges. S’ils étaient favorables aux mesures du 25-Juillet pourquoi ont-t-ils donc changé d’avis ? J’ai pris la décision seul et après consultation de certains parce que je voulais barrer la route à la spoliation des biens du peuple et pour préserver l'État ! », a-t-il ajouté.

