Sondage Emrhod : 26% des Tunisiens satisfaits du rendement de Najla Bouden

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié ce mercredi 1er décembre 2021, 26% des Tunisiens sont satisfaits du rendement de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden. 9% se sont dits "très satisfaits" et 17% "moyennement satisfaits".

Selon la même source, 13% ont affirmé ne pas être satisfaits du rendement de la cheffe du gouvernement et 61% ne se sont pas prononcés sur la question.

Le taux de satisfaction était de 25% pour le mois d'octobre contre 3% d'insatifaction.

Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 26 et le 30 novembre 2021. Il a porté sur un échantillon représentatif de 1150 citoyens tunisiens âgés de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 3 %.

S.G