Omicron: Bien qu’inhabituels, les symptômes sont légers !

Le premier médecin sud-africain à avoir alerté les autorités sur les patients atteints du nouveau variant du Covid-19, Omicron, a déclaré au journal Telegraph que les symptômes de ce variant sont inhabituels mais légers.



En effet, Dr Angelique Coetzee a déclaré qu'elle avait détecté la possibilité d'un nouveau variant lorsque les patients de son cabinet privé se sont présentés avec des symptômes de Covid-19 inhabituels.





Ils comprenaient des jeunes d'origines ethniques différentes souffrant d'une fatigue intense et un enfant de six ans avec un pouls très élevé, a-t-elle déclaré. Aucun d'eux n'a souffert d'une perte de goût ou d'odorat.

"Leurs symptômes étaient si différents et si légers de ceux que j'avais traités auparavant", a déclaré le Dr Coetzee, médecin généraliste depuis 33 ans qui préside l'Association médicale sud-africaine.





Elle a déclaré qu'au total, environ 24 de ses patients ont été testés positifs au Covid-19 avec des symptômes du nouveau variant. Il s'agissait, pour la plupart, d'hommes en bonne santé qui se sont révélés " si fatigués ". Environ la moitié d'entre eux n'étaient pas vaccinés.

"Ce dont nous craignons maintenant, c'est que lorsque des personnes plus âgées et non vaccinées sont infectées par le nouveau variant. Nous allons voir de nombreuses personnes atteintes d'une forme de la maladie grave", a-t-elle déclaré.





Un nouveau variant du SARS-Cov-2 découvert en Afrique du Sud et baptisé Omicron inquiète l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Celle-ci a appelé, vendredi 26 novembre 2021, à une réunion d’urgence pour discuter l’impact de ce variant aux multiples mutations sur les opérations de vaccination.

L’apparition de ce variant – B.1.1.529 – a été confirmée jeudi par les autorités sanitaires sud-africaines, alors que le monde vit au rythme d’une nouvelle vague de contaminations au Coronavirus. Il présente plusieurs mutations en comparaison avec les autres variants. Son comportement pourrait être imprévisible, selon les scientifiques. Les mutations détectées sont liées à la capacité du virus à résister aux vaccins, ce qui pourrait le rendre plus virulent, d’après l’OMS.





Le ministère de la Santé a publié, samedi 27 novembre 2021, un communiqué annonçant de nouvelles mesures pour les voyageurs à destination de la Tunisie.

Tous les voyageurs âgés de plus de dix-huit ans doivent présenter un certificat de vaccination ou un passeport vaccinal.

Ceux âgés de plus six ans doivent présenter un test PCR négatif réalisé 48 heures au plus tard avant l’enregistrement.

Tous les voyageurs seront systématiquement soumis à un test PCR à leur arrivée en Tunisie

Toutes les personnes n’ayant pas achevé leur schéma vaccinal doivent effectuer un confinement obligatoire de dix jours dans les centres aménagés. Un test PCR doit être réalisé durant les dernières 24 heures.

Les voyageurs arrivant en Tunisie pour des soins doivent obtenir, en plus, une autorisation du ministère de la Santé.





