« Citoyens contre le coup d’Etat » interdits de tenir une conférence de presse

Les membres de la campagne « Citoyens contre le coup d’Etat », ont été interdits d’accéder au bâtiment dans lequel devait se tenir leur conférence de presse, lundi 8 novembre 2021.

Le politicien et membre de cette campagne, Jaouher Ben M’barek, a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook notant que le propriétaire de la salle « Al Bourak » avait été interdit, par la police, d’ouvrir les portes.

« Citoyens contre le coup d’Etat » devaient, en effet, fournir une autre autorisation pour accéder à la salle et organiser leur conférence.

Face à cette décision, les représentants de cette initiative ont organisé un point de presse devant la salle et ont annoncé qu’ils s’organisaient, à présent, sous forme d’une instance organisationnelle dont la mission sera de superviser le mouvement d’opposition contre le président de la République, Kaïs Saïed, et ses décisions annoncées depuis le 25 juillet.

Plusieurs partis politiques, figures nationales et acteurs de la société civile ont, rappelons-le, rejeté les mesures entreprises par le locataire de Carthage considérant son initiative de sortie de la crise « un coup d’Etat ». Parmi celles-ci il y avait Samira Chaouachi, vice-présidente de l'ARP, Ridha Belhaj, directeur exécutif du parti Amal, Habib Bouajila, activiste politique et Abdellatif Mekki et Samir Dilou, anciens dirigeants d'Ennahdha. L'ancien ministre-conseiller de Kaïs Saïed, Abderraouf Betbaïeb était également présent.

N.J.