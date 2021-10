Le parti des Travailleurs condamne les accusations de trahison ciblant les opposants de Kaïs Saïed

Le Parti des travailleurs a rendu public un communiqué, dans la soirée du dimanche 3 octobre 2021, pour dénoncer les campagnes d’accusations de trahison qui se sont multipliées dernièrement et qui ciblent les opposants au coup d’Etat mené par Kaïs Saïed, depuis le 25 juillet 2021.

Le parti a rappelé que ces accusations ont ciblé le secrétaire général du parti des travailleurs, Hamma Hammami, compte tenu de la position du parti vis-à-vis de ce qui se passe dans le pays. Le même communiqué ajoute que certaines personnes ont hissé une pancarte portant les noms de personnalités politiques accusées de trahison lors de la manifestation de soutien à Saied et à ses mesures exceptionnelles.

Le Parti des Travailleurs a condamné ces accusations, soulignant que « le président de la République assume l’entière responsabilité de toute agression qui pourrait cibler Hamma Hammami ou toute autre personnalité, dans la mesure où il détient tous les pouvoirs. Cette responsabilité lui incombe à cause de ses propos accusant toute la scène politique de trahison sans exception ».





Dans ce contexte, le parti a appelé le ministère public à agir et à porter plainte « contre toute personne impliquée et qui se cache derrière ces campagnes », invitant « toutes les forces vives et progressistes à faire preuve de vigilance et à affronter les dangers populistes et fascistes qui menacent la société et le pays », lit-on dans le même communiqué.

S.H