Photo du jour : des députés lâches et sans parole

Vendredi 1er octobre 2021 devait être la journée où les députés reviennent au parlement pour occuper de nouveau leurs sièges. « Il s’agit, disent-ils, de reprendre leurs droits confisqués par le « putschiste » Kaïs Saïed ». Ces derniers jours, on n’entendait que cela. Jusqu’à hier soir, Abdellatif Aloui pavanait sur la chaîne Al Jazeera en dénonçant le putsch et en promettant que cette journée du vendredi sera un tournant. « La liste des députés signataires pour la reprise de leurs fonctions ne cesse de s’allonger », promettait-il devant une « journaliste » accommodante.

Le jour J est arrivé et devant le parlement, il n’y a que des policiers et des journalistes venus, eux, en grand nombre. Quant aux députés, il n’y en a point. Aucun ! Les parlementaires anti-putschistes sont restés chez eux pianoter sur leurs claviers des promesses mirobolantes pour quelques troupeaux qui continuent encore à s’abreuver de leurs propos.

A défaut de prendre en photos les députés qui ont manqué à leur parole, nos journalistes s’amusent à prendre des selfies. Sur la photo du haut, on voit les journalistes de Business News Marwen S’hili et Yosra Riahi et celle du bas notre confrère de Reutrers Tarek Amara.

R.B.H