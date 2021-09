Ayachi Zammel propose le retour du parlement et des élections anticipées

D’après une déclaration accordée à la radio Mosaïque FM le 15 septembre 2021, la délégation se compose des députés Ayachi Zammel, Safi Saïd, Fares Blel et Hatem Mensi. « Ceci permettra de tenir, en l’espace de 6 mois à un an, des élections anticipées », a-t-il estimé.

Il a, par la suite, affirmé que le parlement, d’un point de vue politique et éthique, n’a plus lieu d’exister, mais qu'il détient encore une légitimité constitutionnelle. Selon lui, la délégation proposera une reprise de l’activité parlementaire afin d’exercer un vote de confiance au profit du nouveau gouvernement, en plus de la révision du système électoral et de la législation applicable aux partis politiques.

« Cette rencontre vise à réconcilier et se tiendra loin des projecteurs… Nous voulons trouver une solution constitutionnelle à la crise actuelle. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de ne pas dévier du cadre constitutionnel et démocratique », a ajouté le député.

S.G