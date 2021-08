Steg : les moteurs et réseaux électriques de la société fonctionnent à leur capacité maximale

Le directeur de l'administration centrale de distribution de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), Néjib Chtourou, a confirmé que les températures enregistrées dans le pays sont exceptionnelles soulignant que les moteurs et réseaux électriques de la société fonctionnent actuellement à leur capacité maximale.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, Néjib Chtourou a précisé que les températures ont dépassé de 10 et 15 degrés les prévisions, appelant les citoyens à rationaliser leur consommation d’électricité et à programmer la climatisation à 26 degrés durant les pics de chaleur.

On notera que des perturbations et des coupures d’électricité ont été enregistrées dans de nombreux quartiers de Bizerte et de Tunis.

M.B.Z