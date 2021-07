La Kasbah s’oppose à des nominations proposées par Ennahdha

La volonté du parti islamiste Ennahdha de voir un « gouvernement politique » se mettre en place à l’issue de la réunion du conseil de la Choura, le 5 juillet 2021, n’est pas anodine.

Comme le disent les leaders du parti, il ne s’agit pas d’une volonté nouvelle et Ennahdha a toujours demandé à ce que les partis élus prennent leurs responsabilités de manière affichée. Toutefois, selon des bruits de couloir au sein d’Ennahdha, il n’y a pas que cela.

La Kasbah, particulièrement en la personne du directeur de cabinet Moez Lidinallah Mokaddem, mettrait un frein à certaines nominations suggérées par Ennahdha au niveau des délégués et de certains PDG d’entreprises publiques. L’épisode des nominations effectuées unilatéralement par la Kasbah au niveau du ministère de l’Intérieur n’est pas pour rassurer le parti islamiste.

Ennahdha n’a pas spécifié, dans son communiqué, si le gouvernement politique proposé serait sous la présidence, ou non, de Hichem Mechichi. Il semblerait que cette question soit tributaire du degré de coopération que ce dernier est prêt à montrer à l’avenir. Toutefois, il est clair que le parti Ennahdha souhaite gouverner et tenir la barre à travers un gouvernement qui verrait la présence de partis tels que Qalb Tounes et Al Karama. Avec ou sans Mechichi, ce n’est qu’un détail qui ne dépendra que des garanties qu’il serait prêt à donner.

S.F