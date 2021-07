Lutte anti-Covid : La présidence de la République annonce une série de mesures

A la suite de la réunion présidée par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed en présence du chef du gouvernement, de plusieurs ministres, dont ceux de la Santé et de la Défense, du Gouverneur de la Banque centrale et du directeur général de l’Institut Pasteur, une série de mesures a été annoncée, tard dans la soirée du lundi 5 juillet 2021.

D’après la présidence de la République, la rencontre a porté sur « les raisons réelles et profondes ayant conduit à la situation actuelle qui devient plus complexe de jour en jour ». Kaïs Saïed a assuré que « la perte de la bataille contre la pandémie est le résultat de choix politiques qui n’ont pas pris en compte les droits humains les plus élémentaires. Des choix politiques motivés par d’étroits intérêts partisans qui ont exclu les aspects humains ».

Après délibération sur les questions d’ordre sanitaire, économique et social, le président de la République a décidé ce qui suit :

-Intensifier l’action diplomatique pour ramener rapidement en Tunisie les vaccins anti-Covid

-Segmenter le pays en régions, de sorte que chacune comprenne aux moins deux gouvernorats et ce en fonction de l’incidence des cas de contaminations par 100 mille habitants au cours des 14 derniers jours

-Mise en place d’équipes de travail composées de forces armées, sécuritaires et de personnel de la santé, sous la supervision du directeur général de la Santé militaire, afin d’intensifier les opérations de vaccination

-Le personnel médical et paramédical, ayant obtenu leurs diplômes durant les trois dernières années, est appelé, à répondre au service national. Les concernés devront s’adresser aux centres régionaux les plus proches pour leur mobilisation

-Lancement de la répartition d’équipes de terrain dans les régions prioritaires en termes de propagation des contaminations, pour entreprendre les opérations de vaccination. Cette action débutera au gouvernorat de Tataouine, étant donné que la région connait une grande propagation de la pandémie. Par ailleurs, l’ordre des priorités des régions sera révisé en fonction du degré de propagation du virus.

En date du 4 juillet 2021, 3.530 nouveaux cas de Coronavirus sur 11.221 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé lundi 5 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 31,46%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 447.161.

Selon le ministère de la Santé, 116 décès ont été notifiés le 4 juillet portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 15.482.

I.L