Kasserine : Confinement général à partir de lundi 5 juillet

Le gouvernorat de Kasserine a annoncé l’instauration d’un confinement général du 5 au 11 juillet 2021. Cette décision survient à la suite de la réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophes.

Sont exemptés de cette nouvelle mesure :

- Les établissements scolaires, administrations et structures concernées par les concours nationaux et la clôture de l’année scolaire tout en garantissant les mesures de protection des élèves et du cadre éducatif.

- Les déplacements des élèves, du personnel éducatif, sanitaire, et des individus concernés par la campagne de vaccination, ainsi que les cas urgents.

- Les personnes assurant la continuité des services vitaux et de base liés aux secteurs alimentaire, médical et agricole.

A noter que selon le bilan du ministère de la Santé publique du 3 juillet 2021, 44,1% des tests réalisés dans ce gouvernorat se sont révélés être positifs (244 d’un total de 553 analyses). Le gouvernorat n’a pas enregistré de décès à cette date.

Par ailleurs, 57% des lits de réanimation disponibles dans la région sont actuellement occupés. Pour ce qui est des lits à oxygène, ce taux atteint les 76%.

En date du 3 juillet 2021, 4.686 nouveaux cas de Coronavirus sur 13.920 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 33.66%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 443.631.

Selon le ministère de la Santé, 116 décès ont été notifiés le 3 juillet portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 15.377.

S.G