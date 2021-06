Report de la diffusion de l'interview de Rached Ghannouchi sur Hannibal TV

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple et président d’Ennahdha Rached Ghannouchi a accordé une interview à la chaine Hannibal TV, qui sera diffusée ce mardi soir 22 juin 2021 à 20h30.

Rien n’a été mentionné à propos du contenu de cette interview. Ceci dit, la veille, le leader et membre du bureau exécutif du mouvement, Ajmi Lourimi, s’est interrogé sur l’absence de M. Ghannouchi des médias alors que le pays passe par une crise multidimensionnelle. Et d’exprimer le souhait de voir le leader du parti donner « un discours franc et porteur d’espoir ».

MAJ à 13h35: La chaîne vient d'annoncer le report de la diffusion de l'interview du président de l'ARP sans préciser la nouvelle date ou horaire de diffusion.

I.N