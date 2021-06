Confinement décrété à Kairouan

La cellule de crise réunie cet après-midi du dimanche 6 juin 2021, au gouvernorat de Kairouan sous l’égide du ministre de la Santé Faouzi Mehdi a décidé de mettre en place un confinement général ciblé à la suite de la dégradation de la situation épidémique à cause de la hausse alarmante des contaminations et la saturation des hôpitaux.

Il a, donc, été décidé d'interdire les chaises dans les cafés, de fermer les mosquées et de suspendre toutes les activités sportives et culturelles dans le gouvernorat de Kairouan, et ce, durant une semaine, et ce du 7 au 13 juin courant. Il a, également, été décidé d’avancer le couvre-feu à 20h au lieu de 22h.

Dans une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion de la cellule de crise, le ministre de la Santé a assuré que 18 ambulances seront mises à la disposition des patients Covid-19 au gouvernorat de Kairouan ainsi que 8 lits de réanimation et 40 lits d’oxygène.

Le gouverneur Mohamed Bourguiba, a réaffirmé la mise en place d’un confinement ciblé, soulignant « Nous appelons, également, les organisations, les associations et les organes de presse à intensifier les campagnes de sensibilisation, et à organiser une importante campagne de vaccination, qui ciblera toutes les délégations et les villages de Kairouan, et ce, en faisant recours à des équipes mobiles ». Et de préciser que ces décisions seront suspendues en cas de régression des indicateurs épidémiologiques. Au cas contraire, un confinement sanitaire général sera décrété dans la région.

Rappelons que le ministre de la Santé Faouzi Mehdi s’est rendu,aujourd'hui-même, au gouvernorat de Kairouan, pour inspecter la situation sanitaire dans les hôpitaux de la région et les services de réanimation à la suite de la prolifération de la situation épidémique et la hausse sans précédent du nombre de contaminations.





Le chef de l’Etat a, quant à lui, donné ses instructions à la direction générale de la santé militaire pour mettre à disposition tout l’appui humain et matériel à l’hôpital de terrain à Kairouan.

Le président de la République a, également appelé à envoyer des équipes de spécialistes en ingénierie biomédicale à cet hôpital pour consolider les efforts de la direction régionale de la santé dans le cadre de l’opération de vaccination des séniors.

S.H