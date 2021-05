Entretien entre Kaïs Saïed et Emmanuel Macron

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est entretenu, ce mardi 18 mai 2021, avec le président français Emmanuel Macron à l’Elysée, en marge de sa participation au sommet sur le financement des économies africaines.

Selon le bref communiqué de la présidence de la République, la rencontre a porté sur les relations distinguées de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la France et les perspectives de leur développement et diversification. Il a, également, été question du suivi des conclusions du sommet sur le financement des économies africaines tenu, aujourd’hui, à Paris, outre l’échange des points de vue à propos d’un nombre de dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Cependant, l’Elysée a communiqué plus en détails sur le contenu de la rencontre indiquant que les deux chefs d’Etat ont évoqué la situation au Proche-Orient, partageant leur forte inquiétude face à la spirale des violences en cours. Dans ce contexte, ils ont déploré les nombreuses victimes civiles, soulignant la nécessité absolue de mettre fin aux hostilités. Ainsi, ils ont convenu d’y œuvrer ensemble, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies.

Les deux chefs d’Etat ont évoqué la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. Emmanuel Macron a informé Kaïs Saïed de la livraison par la France, en juin, d’unités de production autonome d’oxygène à trois hôpitaux tunisiens. Il lui a, aussi, confirmé que la France veillait à ce que la Tunisie puisse bénéficier de nouvelles livraisons de vaccins le plus rapidement possible dans le cadre de COVAX, auquel la France contribue activement.

Par ailleurs, ils ont évoqué la situation financière et économique de la Tunisie et les réformes en cours. Emmanuel Macron a assuré de la poursuite de l’appui bilatéral de la France et de son soutien dans les enceintes internationales.

Dans un autre registre, les deux chefs d’Etat ont évoqué la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la coopération entre les deux pays pour y faire face. Ils ont également évoqué la situation en Libye, exprimant leur soutien au processus politique en cours, sous l’égide des Nations unies ainsi qu’à la mise en œuvre complète de l’accord de cessez-le-feu.

Au final, les deux présidents ont fait un point sur les préparatifs du prochain sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain en Tunisie.

S.H