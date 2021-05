Depuis Paris, Kaïs Saïed appelle à effacer les dettes des pays pauvres

Présent au sommet sur le financement des économies africaines, qui se tient actuellement à Paris, le président de la République, Kaïs Saïed a appelé à « effacer – ou du moins à réduire significativement - les dettes des pays pauvres ».





Lors de son intervention, aujourd'hui mardi 18 mai 2021, Kaïs Saïed – présent aux côtés de nombreux autres chefs d’Etat et représentants d’institutions financières internationales – a appelé à « soutenir les mécanismes d’action commune internationale afin de faire face aux crises » soulignant que « l’endettement représente l’un des plus grands défis aggravés par la pandémie et constitue l’un des principaux obstacles à la relance économique des pays africains ».





Hier, la France s’était engagée à effacer la totalité de sa créance vis-à-vis du Soudan, soit près de cinq millions de dollars, afin de libérer ce pays du « fardeau de la dette », avait déclaré Emmanuel Macron.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a fait remarquer que le contexte actuel par lequel passe l’Afrique et les répercussions de la pandémie sur la croissance des pays, nécessite plus de cohésion afin d’établir une vision globale et solidaire pour faire face à ces défis de manière durable. Il a annoncé, dans ce sens, le soutien de la Tunisie des appels à la levée des restrictions sur la fabrication des vaccins afin de faire bénéficier tous les pays et peuples.

R.B.H