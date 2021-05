Kaïs Saïed rencontre le président sénégalais Macky Sall à Paris

Le président de la République, Kaïs Saïed, qui se trouve à Paris pour participer au sommet sur le financement des économies africaines, s'est réuni ce matin, du mardi 18 mai 2021, avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Le chef de l'Etat a exprimé la volonté de la Tunisie de continuer à renforcer et à diversifier ses solides relations de coopération avec le Sénégal. Il a aussi appelé à accorder les positions concernant la distribution équitable des vaccins contre le Covid-19, en particulier pour les pays africains, et à aborder la question des dettes africaines, en coopération et en consultation avec les partenaires du continent et les institutions internationales compétentes, afin de parvenir à réaliser les aspirations des peuples de l’Afrique.

Kaïs Saïed a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à organiser le Sommet de la Francophonie dans les délais.

De son côté, le président Macky Sall a exprimé sa satisfaction du niveau de coopération bilatérale entre les deux pays et son aspiration à stimuler davantage les investissements tunisiens au Sénégal et à développer les échanges dans les domaines de la santé et de l'enseignement supérieur.

