Les vœux de Kaïs Saïed à l’occasion de l’Aïd El Fitr

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est adressé, ce mercredi 12 mai 2021, en direct au peuple tunisien pour adresser ses vœux à l’occasion de l’Aïd El Fitr.

Kaïs Saïed a considéré que les fêtes de l’Aïd ne se sont pas déroulées dans les meilleures conditions tenant compte des mesures ayant accompagné la pandémie. « Certaines mesures étaient correctes, d’autres ont été révisées à cause de leur inadéquation ou parce qu’elles n’ont pas donné les résultats escomptés ».

Le chef de l’Etat a assuré que la gestion de la chose publique n’était pas facile dans les circonstances actuelles. « Les conditions ne sont pas évidentes, notamment, pour les pauvres et les citoyens moins aisés. Pour cela, il est nécessaire de tirer les leçons de certaines actions et réactions. Les efforts déployés pour remédier à la situation étaient pénibles. Certains sont connus, d’autres le sont moins. Peu importe la médiatisation et la propagande, les résultats sont les plus importants ».

Le chef de l’Etat a affirmé qu’il s’adressait aux Tunisiens non pas pour prononcer un discours politique, mais pour leur souhaiter de joyeuses fêtes, même s’il a voulu rappeler certains faits.

A cette occasion, il a fait part de sa solidarité avec le peuple palestinien tout en lui exprimant son soutien face aux violences subies par l’entité sioniste.

Au final, le président de la République a décerné les prix pour les lauréats du concours d’apprentissage du saint coran.

S.H