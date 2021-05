Malgré le confinement, la chaîne de prêt à porter Mabrouk rouvre ses boutiques

Il fallait oser et c’est le président de la chambre nationale des chaînes de magasins (Utica) lui-même, qui a franchi le pas de rouvrir ses boutiques en plein confinement ! Ainsi, Mehdi Abdelmoula, patron de la marque tunisienne de prêt à porter Mabrouk (groupe Maille Club), vient d’annoncer la réouverture de ses magasins du 11 au 16 mai.

Il était l’invité d’Express FM hier et il a fait part du mécontentement des patrons de magasins de cette fermeture forcée en pleine période de l’aïd et sans préavis.

Comme la dernière semaine de ramadan est la plus importante sur l’ensemble de l’année en termes de ventes pour les commerçants de prêt-à-porter et en particulier ceux des enfants, Mehdi Abdelmoula a donc décidé de désobéir aux mesures de confinement annoncées par le gouvernement.

Il faut dire que ces mesures de confinement sont très peu respectées par les commerçants et par les habitants. Un peu partout en Tunisie, la vie continue normalement comme si de rien n’était. Tout au long du mois de ramadan, et alors qu’il y a un couvre-feu à partir de 22 heures (et à partir de 19 heures pour les véhicules), les gens ont continué à fréquenter les cafés et les commerces jusqu’à des heures tardives la nuit. Les seuls endroits où le confinement était respecté et où il y avait des patrouilles de police partout pour le faire respecter, ce sont les quartiers chics de Tunis et quelques quartiers de quelques grandes villes. Tout le reste du pays, et notamment les quartiers populaires, c’est comme si l’on n’a jamais entendu parler de confinement et de couvre-feu.

R.B.H