Mofdi Mseddi : Les membres du gouvernement vaccinés étaient inscrits sur Evax

Le conseiller en communication du chef du gouvernement, Mofdi Mseddi, est intervenu, vendredi 30 avril 2021, sur les ondes de Shems FM en réaction aux déclarations du député du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui au sujet de la vaccination des membres du gouvernement.





A lire également Hechmi Louzir : La vaccination des membres du gouvernement n'a pas violé le principe de priorité Il a confirmé que les membres du gouvernement, hauts cadres de l’Etat, gouverneurs et délégués, avaient bien reçu le vaccin et que ceux-ci s’étaient inscrits sur la plateforme Evax comme tout autre citoyen. Il a précisé que les conseillers n'ont pas été vaccinés et que lui-même ne l'est pas.

Il a précisé qu’ils faisaient partie de la catégorie 3 et qu’ils avaient reçu le vaccin compte tenu de la nature de leur travail et leur proximité des citoyens, notamment pour les délégués et gouverneurs.

Il a réfuté, par la même occasion, les allégations selon lesquelles les familles des membres du gouvernement auraient, également, reçu le vaccin anti-Covid.

Il a ajouté, que la Kasbah avait envoyé 10.000 doses à Carthage pour vacciner, entre autres, 2500 membres de la Garde présidentielle.

Zouhair Maghzaoui a crié au scandale , dans la matinée de vendredi lors de son passage dans la Matinale de Shems FM, critiquant la vaccination des membres du gouvernement. Le secrétaire général d’Echâab a estimé que d’autres fonctionnaires étaient prioritaires notamment les agents de la Poste dont les bureaux sont souvent encombrés ainsi que les enseignants.

Les écoles ont dû fermer leurs portes depuis le 18 avril alors que le nombre de contaminations au Coronavirus augmentait de façon inquiétante.

N.J.