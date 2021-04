Hafedh Zouari : La Tunisie voit la lumière au bout du tunnel !

Les rencontres qui se sont tenues entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et les ambassadeurs des États-Unis et de l’Union européenne ce week-end permettent à la Tunisie de « voir la lumière au bout du tunnel », a affirmé, dans un post publié dimanche 25 avril 2021, le vice-président du parti Al Badil Ettounsi, Hafedh Zouari.

A l’issue de ces rencontres, la présidence du gouvernement a annoncé avoir reçu un don américain de 500 millions de dollars destiné au secteur de l’agriculture et du transport et une couverture garantie pour son plan de réforme présenté au Fonds monétaire international (FMI), précise M. Zouari avant d'ajouter que l’ambassadeur de l’Union européenne a fait part d’un "soutien inconditionnel" au projet de réforme qu’a lancé le gouvernement, en promettant un financement sous forme de dons et de prêts.

« Ces promesses sont le résultat des efforts déployés par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement, Ali Koôli, et son équipe. Parmi les résultats de cet énorme travail, nous constatons aussi la lettre adressée par le FMI au chef du gouvernement qui met en valeur l’effort national pour la réforme, un effort qui a été fait en toute coordination avec les organisations internationales », écrit-il.

Dans une correspondance adressée au chef du gouvernement Hichem Mechichi et datée du 23 avril 2021, le FMI assure qu’il restera un partenaire fiable pour la Tunisie. Il y est également question du programme de réformes que va présenter la délégation tunisienne. La directrice générale du FMI a salué le fait que les réformes prioritaires pour la Tunisie aient fait l’objet d’un dialogue entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.

I.M.