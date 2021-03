Ghassen Ksibi : Le secrétaire général du syndicat de l’ARP est une honte !

Le syndicaliste Ghassen Ksibi a réagi, mardi 23 mars 2021, aux violences qui ont eu lieu ce matin au Parlement entre quelques députés et un agent de l’administration de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

« Le secrétaire général du syndicat de l’Assemblée des représentants du peuple est une honte pour le travail syndicaliste et ne me fait pas honneur … L’UGTT est innocente de ces comportements infâmes », a écrit Ghassen Ksibi sur sa page Facebook.

Un agent de l’administration de l’ARP s’est permis l’accès à l’hémicycle et a refusé de quitter les lieux alors que le règlement intérieur de l’ARP interdit d'y entrer à des personnes autres que les députés. Rappelé à l’ordre, l’agent a fait valoir son statut de syndicaliste et s’est attaqué aux députés Abir Moussi, Mongi Rahoui et Fayçal Tebbini.

N.J.