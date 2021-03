Néji Jmal dément avoir giflé Zeineb Sefari

Le député Ennahdha, Néji Jmal, a démenti avoir agressé physiquement la députée du parti destourien libre (PDL), Zeineb Sefari, dans un statut publié tard dans la soirée du 18 mars 2021.

"Je l’ai avertie par tous les moyens d’arrêter de me filmer mais en vain, c’est pour cela que j’ai arraché son téléphone pour le jeter ensuite par terre, elle a tenté de m’agresser et les députés présents sont intervenus pour nous séparer", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre: "Le bloc du PDL a commencé son banditisme depuis le début de la session parlementaire en refusant la prestation de serment. Ils usent de nouvelles méthodes pour entraver les travaux des commissions en filmant les plénières et les députés contrairement aux dispositions du règlement intérieur".

Il a ensuite dénoncé les agissements de la présidente du PDL Abir Moussi au Parlement: « Elle se balade dans les couloirs de l’assemblée et ne cesse d’insulter et humilier les députés et les fonctionnaires sans le moindre respect. Elle a même accusé le journaliste Sarhane Chikhaoui et Mme Karima d’atteinte aux bonnes mœurs ».

"Certains m'accusent de l'avoir giflée (l'élue DPL, ndlr). Je n'ai pas frappé une femme quand j'étais jeune alors comment le ferais-je alors que je suis grand-père. Demandez aux témoins parmi les élus, les employés et les journalistes et vous aurez la vérité",a-t-il conclu.

Le Parlement a été hier le théâtre de vives altercations entre les députés PDL et les fonctionnaires. La présidente du PDL, munie de son smartphone et filmant en direct tous ceux qui lui tombent sous le nez, a fait un scandale en tentant d’accéder à la réunion du bureau de l’ARP.

I.M.