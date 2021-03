La statue d’Ibn Khaldoun vandalisée lors de la manifestation des partis de gauche

La statue d’Ibn Khaldoun a été vandalisée durant la manifestation organisée samedi 6 mars 2021 à l’avenue Habib Bourguiba dans le centre-ville de Tunis.

Différents tags ont été infligés à la statue du père fondateur de la sociologie et un des plus grands penseurs du Moyen-Âge.

Des organisations nationales appuyées par trois partis politiques – Echâab, Attayar et El Watad – et des citoyens ont investi l’avenue Habib Bourguiba et les rues environnantes revendiquant la libération de jeunes interpellés lors des derniers mouvements de protestation qui ont secoué la Tunisie durant les mois de janvier et février.

Commentant l’incident de la statue d’Ibn Khaldoun, le journaliste Zied El Heni a fait porter la responsabilité au député Mongi Rahoui.

Il a qualifié cet acte de « honteux » ajoutant que le député du Front populaire devrait prendre en charge les frais de réhabilitation de la statue étant donné qu’il avait lui-même appelé à cette manifestation.

On rappellera que la place de l'indépendance, plus communément appelée place Ibn Khaldoun, vient tout juste d'être rénovée. Les travaux y ont pris fin il y a à peine deux jours. On notera également que l'avenue Habib Bourguiba est l'un des endroits où la présence policière est la plus importante. La statue d'Ibn Khaldoun trône entre l'ambassade de France et la cathédrale de Tunis, deux édifices particulièrement protégés. Une présence policière qui semble-t-il n'as pas pu empêcher ce vandalisme.













N.J.