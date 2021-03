Faouzi Mehdi : Nous recevrons des vaccins à partir de la semaine prochaine

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé, lors de son intervention ce jeudi 4 mars 2021 au micro de Wassim Ben Larbi sur Express FM, que la Tunisie avait effectué le virement pour acquérir le vaccin anti Covid-19 russe et que la cargaison devrait arriver la semaine prochaine.

Faouzi Mehdi a précisé que les doses de vaccin seront réceptionnées progressivement de la part des différents laboratoires autorisés soulignant que cette formule permettra de faciliter la gestion logistique des stocks de vaccin.

« Nous avons finalisé tous les textes de loi nécessaires, nous avons signé les contrats et avancé l’argent pour Sputnik notamment et nous recevrons 30.000 doses dans quelques jours. Au début de la semaine prochaine nous entamerons les vaccinations. A part cela, un avion militaire se rendra en Chine pour apporter près de 300.000 doses du vaccin chinois Sinovac, qui ont été mises à notre disposition, Sinovac aura aujourd’hui son autorisation en Tunisie » a poursuivi le ministre.

« Nous recevrons aussi 93.000 vaccins Pfizer au mois de mars et puis progressivement jusqu’à ce que nous arrivions à vacciner la moitié des Tunisiens. Nous n’avons jusqu’ici que 500.000 inscrits et nous appelons les citoyens à s’inscrire car le vaccin réduit le risque de cas graves et de mortalité » a-t-il ajouté.

