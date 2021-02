Khemiri : Ennahdha sera dans la rue le 27 février pour défendre le régime politique !

Le président du bloc parlementaire d'Ennahdha, Imed Khemiri, a estimé que « descendre dans la rue dans les pays démocratiques est l'un des mécanismes d'expression de l'opinion, et la Tunisie est un pays démocratique régi par la Constitution de 2014 et par les lois garantissant les droits et les libertés ».

Et de soutenir que « parmi les questions les plus importantes que la Constitution protège est le droit de manifester pacifiquement, à condition que cela s'inscrive dans le cadre du respect de la loi, et c’est l’un des mécanismes par lesquels les parties défendent leur point de vue ».

Dans une interview accordée au quotidien londonien Al Arabi Al Jedid, le leader d’Ennahdha pense que « il y a un débat dans l'arène politique sur la Constitution » et que « plusieurs parties ont exprimé et défendu leurs points de vue dans la rue, en s'appuyant sur le fait que manifester est l’un des mécanismes démocratiques ».

Pour lui, « descendre dans la rue ne peut être accaparé par une seule personne et exiger la protection de la Constitution ne signifie pas qu'il y a des menaces ». Il considère ainsi qu’«au contraire, la rue reste un mécanisme pour mettre en évidence un certain nombre d’affaires et d’opinions, de les renforcer et les développer ».

M. Khemiri a ainsi indiqué qu’« Ennahdha organisera une marche le 27 février 2021 pour appeler à l'unité nationale, à respecter la Constitution et à faire attention aux préoccupations ainsi qu’aux problèmes de la rue »

Et d’affirmer que « cette marche sera aussi ainsi un appel à la protection du régime politique et à la préservation de ses acquis. La Constitution et le Parlement étant parmi les plus importants acquis de la révolution ».

I.N