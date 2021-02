Hichem Ajbouni : Le limogeage de Olfa Hamdi était prévisible !

Le député Attayar, Hichem Ajbouni, a commenté, le 22 février 2021 sur Facebook, le limogeage de la PDG de Tunisair, Olfa Hamdien disant que cela était prévisible.

A lire également Moez Chakchouk explique les raisons du limogeage de Olfa Hamdi

Le député n’a pas souhaité s’attarder sur le CV de Olfa Hamdi ni sur la partie politique qui a poussé à sa nomination. « Il est clair qu’elle n’avait pas de programme pour sauver Tunisair et que l’objectif de la partie qui poussé vers sa nomination était de combattre l’UGTT et peut-être la préparer pour des postes politiques à l’avenir », a ajouté M. Ajbouni.

A lire également Noureddine Taboubi : Olfa Hamdi est complètement déphasée !

Il a ensuite rappelé qu’on a essayé de l’imposer en tant que ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Habib Jemli alors que personne ne la connaissait et qu’elle n’a aucune expérience en relations internationales.

« Evidemment, les pages d’Ennahdha et leurs affiliés vont la considérer comme une héroïne et la vendre comme une victime de l’UGTT qui l’a empêchée de mettre en œuvre les réformes pour lesquelles elle est venue », a-t-il poursuivi.

Pour M. Ajbouni, la question aujourd’hui est de savoir pourquoi et comment elle a été désignée et sur quelle base. Pour lui, ceci pose la question des désignations à la tête des entreprises publiques, les critères de choix, les contrats-objectifs et les méthodes d’évaluation.

A lire également Réactions houleuses à la nomination d’Olfa Hamdi à la tête de Tunisair

S.F