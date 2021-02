Retard de la campagne de vaccination : Faouzi Mehdi explique les raisons

Les vaccins anti-Covid-19 ne seront livrés qu’après que le Parlement adopte la loi relative à la prise en charge de l’Etat des indemnisations en cas de complications survenues suite à la vaccination, a expliqué le ministre de la Santé Faouzi Mehdi dans une déclaration à Jawhara Fm ce mercredi 17 février 2021. D’où le retard enregistré dans la livraison des vaccins et la volonté de ses services d’accélérer les procédures pour le vote de cette loi.

Certes, M. Mehdi a spécifié que ce genre de complications demeure rare et exceptionnel, mais que les laboratoires pharmaceutiques exigent cette condition, pour ne pas risquer des poursuites judiciaires et des demandes de dédommagement.

C’est dans ce cadre que cette loi a été adoptée en conseil des ministres la semaine dernière, elle est soumise aujourd’hui en commission et elle sera discutée en plénière vendredi.

En outre, la directrice des soins de santé de base et membre de la commission de vaccination Ahlem Gzara a précisé, lors de son audition par la commission de la santé et des affaires sociales au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, qu’un retard a été enregistré dans la livraison des vaccins anti-Covid-19 et donc dans le lancement de la campagne de vaccination. Le premier lot arrivera en Tunisie en mars prochain alors qu’il était prévu en ce mois de février 2021.

Dans une déclaration à la Tap, le président de la commission de vaccination et directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a estimé que l’immunité de groupe pourrait atteindre 60% après la campagne de vaccination en comptant les personnes déjà atteintes du Covid-19.

Le ministre avait affirmé que 30% des Tunisiens avaient été infectés par le coronavirus, ce qui leur a permis de développer une immunité naturelle.

Ainsi et selon M. Louzir, la stratégie nationale vise la vaccination de 50% des Tunisiens.

Pour sa part, et dans une déclaration à Jawhara Fm, le ministre de la Santé s’est montré rassurant quant à la situation sanitaire actuelle. Selon lui, la Tunisie enregistre actuellement des indicateurs positifs : les cas positifs recencés par les tests ayant baissé à 17% actuellement contre 20% la semaine dernière. Idem pour le nombre de décès journalier qui a baissé significativement par rapport à la dernière période. En outre, le taux d’occupation des lits d’oxygène et de réanimation a baissé respectivement à moins de 50% et à moins de 70%.

Toutefois, il a souligné la nécessité de poursuivre les efforts de prévention, qui permettraient de mieux réussir la campagne de vaccination.

A la date du 15 février, 780 nouveaux cas ont été recensés, selon le bilan annoncé par le ministère de la Santé le 16 février 2021. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie atteint ainsi les 224.329. 42 décès ont été notifiés à la date du 15 février portant le nombre des victimes du Covid-19 à 7.617. 1.424 personnes sont hospitalisées dont 304 en soins intensifs et 117 sous respirateurs. Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

