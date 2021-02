En vidéo - Kaïs Saïed : Celui qui a opéré le remaniement est le responsable du blocage !

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est prononcé sur la crise politique actuelle, lors de sa réunion tenue, ce mercredi 10 février 2021, avec les représentants de certains blocs parlementaires à l’assemblée.

Kaïs Saïed a assuré que la situation est difficile, affirmant : « Je ne suis pas là pour interpréter les rêves de certains ou pour expliquer les songes d’autres. L’ignorance est un grave problème, notamment, pour ceux qui prétendent le savoir. A ces gens-là je dis : le peuple est face à vous, et j’en fais partie, la Constitution est derrière vous, et je veille à son application, où est donc l’échappatoire !». (Il reprend une fameuse expression du stratège militaire omeyyade Tarek Ibn Ziad qui a joué un rôle important dans la conquête de l’Espagne)

Le chef de l’Etat a ajouté : « Je sais pertinemment ce qui se trame ces jours-ci. Il y a des appels lancés à certains représentants de pays étrangers, pour qu’ils leurs viennent en aide, mais nous sommes un pays libre, indépendant et aucune partie ne peut s’y ingérer. En cette situation, on ne peut être neutre. Il n’y a pas de demi-mesure entre la vérité et l’imposture, la liberté et l’esclavagisme ».

Le président de la République a indiqué que si certains veulent l’affronter en matières de loi, ils n’ont qu’à le faire en présentant leurs arguments précisant tout de même que le président de la République est le seul habilité à trancher sur les articles de la loi.

« Aujourd’hui, le conflit concerne la prestation de serment. Il ne s’agit pas d’une simple procédure. Il suffit d’examiner le fond du serment. Mes reproches concernent d’abord le passage devant le Parlement, puisque le règlement intérieur de l’assemblée ne s’élève pas au rang d’une loi et ne peut être appliqué en tant que tel. Il y a aussi l’absence de la femme de la composition présentée, alors que sa présence est imposée par la Constitution, ensuite, il y a des suspicions de corruption pesant sur certains noms. Comment peuvent-il prêter serment dans ce cas ? ».

Kaïs Saïed a assuré qu’on lui reproche le blocage actuel : « Je dis que celui qui a opéré le remaniement est le responsable de ce blocage. D’autre part, je sais que ce remaniement était prévu depuis la formation même de ce gouvernement ». Il a poursuivi que le président de la République aurait dû être informé de ce remaniement. « A ce que je sache, le poste de président n’est pas vacant, son rôle n’est pas symbolique comme le prétendent certains. Que chacun d’entre nous assume ses responsabilités dans la préservation de l’Etat et de ses institutions ».

Le chef de l’Etat a réaffirmé qu’il est au courant des réunions qui ont lieu avec des parties étrangères à qui on demande de l'aide : « Ne songent-ils pas à leur serment, ne se regardent-ils pas dans le miroir, n’ont-ils pas honte ? », s'est-il enfin exclamé.

S.H