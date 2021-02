Crise politique : Le chef de l’Etat souhaite la mise en place d’un nouveau gouvernement

Le président de la République Kaïs Saïed désire soit le départ des quatre ministres contre lesquels il a émis un véto, soit la mise en place d’un nouveau gouvernement.

C’est ce qui ressort de la réunion tenue ce mercredi 10 février à Carthage sous son patronage, a confié une source parmi les présents aujourd'hui. La même source précise que le chef de l'Etat "très en colère"a souligné que le gouvernement entier devrait être démis, y compris Hichem Mechichi, si ce dernier ne met pas de l'eau dans son vin et accepte de remplacer les quatre ministres autour desquels planent des soupçons de corruption.

D’après le communiqué publié par Carthage à l’issue de cette réunion, Kaïs Saïed a souligné que « de multiples dépassements entachent le remaniement ministériel ». Il a aussi ajouté : « Nous sommes dans un pays libre et la résolution de la crise ne peut se faire que par le respect de la constitution et non en s’appuyant sur des suppositions et des fatwas qui peuvent sembler juste mais qui, au fond, violent la constitution », disant non à « une solution juridique impossible ».

Contacté par Business News, le président du bloc Tahya Tounes à l’ARP, Mustapha Ben Ahmed, a, de son coté, indiqué que le chef de l’Etat a exprimé sa position et les bases sur lesquelles il l'a fondée.

Son explication était claire, d'après le député. Pour Kaïs Saïed, des soupçons sérieux planent sur certains ministres et il avait émis un véto avant l’annonce même du remaniement. Le président de la République considère aussi qu’il le garant du respect de la Constitution et que tout ceci entre dans le cadre de ses prérogatives.

Le président Saïed avait invité ce mercredi des représentants des blocs parlementaires pour une réunion portant sur l’actuelle crise politique, en excluant les blocs du PDL, de Qalb Tounes et d’Al Karama. Etaient présents Mustapha Ben Ahmed, Nabil Hajji, Hichem Ajbouni, Samia Abbou, Zouheir Maghzaoui, Hayel Makki, Maroun Felfel, Samir Dilou et Naoufel Jammali.

Le chef de l’Etat avait refusé d’inviter les nouveaux ministres nommés par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à prêter serment. Un refus justifié par l’inconstitutionnalité du remaniement opéré en janvier dernier, en plus de « suspicions de corruption »concernant certains des ministres nommés. On rappellera également que les onze ministres concernés ont bénéficié de la confiance de l’ARP et que Hichem Mechichi a adressé deux correspondances au président pour fixer une date de prestation de serment, toutes deux restées sans réponse.

I.N