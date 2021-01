Kaïs Saïed en visite à Mnihla : Ne les laissez pas profiter de vous !

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, lundi 18 janvier 2021, à Mnihla – son quartier de résidence avant son investiture – dans le cadre d’une visite inopinée et ce en réaction aux actes de vandalisme et de pillage qui secouent plusieurs quartiers de la capitale et autres régions de la Tunisie.

Le locataire de Carthage s’est adressé à la foule rassemblée dans les rues à proximité du bâtiment abritant la délégation de ce quartier populaire. « Je suis conscient de votre situation et je connais les parties qui souhaitent en profiter. Ne leur permettez pas de marchander de votre misère », a-t-il lancé.

Depuis le jeudi 14 janvier, plusieurs quartiers dans différents gouvernorats de la Tunisie sont secoués par des campagnes nocturnes de vandalisme et de pillage. Des tentatives de cambriolage dans des magasins de grande distribution et des agences bancaires ont été signalées. Des heurts ont, d’ailleurs, éclaté entre des casseurs et les forces de maintien de l’ordre. Pas moins de 630 arrestations ont été enregistrées dans la nuit de dimanche, selon le ministère de l’Intérieur.

Kaïs Saïed a, également, appelé les habitants de Mnihla et le peuple tunisien de façon générale à cesser les actes de vandalisme et de pillage notant qu’il faut éviter de porter atteinte aux biens d’autrui et aux institutions de l’Etat.

« Les jeunes tunisiens n’ont jamais été des voleurs, mais certaines parties veulent les pousser à le devenir. Ne les laissez pas profiter de vous ! », a conclu le président de la République.

La foule a, de son côté, revendiqué son droit à l’emploi et a appelé à la dissolution des partis politique et du Parlement les accusant d’être responsables des maux de la Tunisie.

N.J.