Abdellatif Mekki : Il faut découvrir qui est derrière les actes de pillage et de vandalisme

Abdellatif Mekki, membre du bureau exécutif d’Ennahdha et vice-président chargé des relations avec les organismes nationaux, a souligné, dans un post Facebook daté de ce lundi 18 janvier 2021, l’importance de découvrir qui est derrière les récents actes de pillages et de vandalisme.

« Les actes de pillage, de vandalisme et la fatigue des forces de l’ordre est une blessure sur le front de la patrie et sur le front de tout manifestant pacifique en raison de ses conditions. Nous sommes tous avec nos forces sécuritaires pour sauver la loi et des centaines de vies et de biens », lit-on dans ce même post.

Depuis quelques jours, le pays vit sous le rythme de violences nocturnes, qui démarrent parfois dès le début du couvre-feu. La veille, les heurts se sont généralisés sur le territoire, touchant plusieurs quartiers à travers le pays.

I.N