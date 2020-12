Kaïs Saïed ne sera pas à Sidi Bouzid pour fêter le 17-Décembre

Alors qu’il l'avait déclaré, l’année dernière, « fête nationale », Kaïs Saïed ne célèbrera pas le 17-Décembre à Sidi Bouzid « berceau de l'implosion révolutionnaire inédite dans l'histoire » cette année.

Un communiqué émis par la présidence de la République, ce soir mercredi 16 décembre 2020, annonce qu’à cause « d’engagements urgents, le chef de l’Etat s’est vu contraint de reporter sa visite, prévue demain, dans la ville de Sidi Bouzid ».

« Le président de la République exprime son respect aux habitants de Sidi Bouzid et leur promet une prochaine visite », a annoncé par ailleurs le communiqué émis par Carthage.

L'année dernière, le chef de l'Etat s'était rendu, le 17 décembre 2019, au gouvernorat de Sidi Bouzid pour prendre part à la commémoration du neuvième anniversaire de la révolution.

Il avait, à l'occasion, prononcé un discours de révolutionnaire dans lequel il a évoqué des complots et des manoeuvres le visant.

A l'adresse de la foule, il avait affirmé, ému: "les institutions politiques complotent et veulent me faire porter le chapeau. J'assume la responsabilité entière et je suis avec vous aujourd'hui tout comme je l'ai été par le passé et je le resterai tant que j'aurai un coeur qui bat et le souffle qu'il faut [...] vous êtes libres et vous ne vous laisserez pas faire par ces manoeuvres qui se tissent chaque jour par des parties nommément connues mais qui ne réaliseront jamais leurs objectifs".

Kaïs Saïed avait par ailleurs déclaré, applaudi par la foule : "Ici s'est déclarée la révolution et ici est la terre des hommes libres. Une révolution qui a soulevé le monde entier et a ébranlé les bourreaux et les tortionnaires". Il ajoute : "Il m'importe peu d'être président de la République, ce qui m'importe c'est votre projet et de concrétiser vos revendications".





