Moez Lidinallah Mokaddem : Avec l'Italie, nous allons ouvrir le dossier de l'émigration selon une nouvelle approche

Le directeur de cabinet de chef du gouvernement, Hichem Mechichi, Moez Lidinallah Mokaddem, est revenu, mardi 15 décembre 2020, sur les ondes d'Express FM, sur la visite officielle en France effectuée par le chef du gouvernement.

La visite a porté principalement sur la restructuration anti-Covid dans les deux pays ainsi que le renforcement de la coopération tuniso-française sur plusieurs niveaux, d’après Moez Mokaddem. Les premières rencontres se sont tenues avec la communauté tunisienne en France (des médecins, des journalistes et des artistes… etc).

Le gouvernement vise à changer la manière avec laquelle l’Etat traite avec le dossier des Tunisiens à l’étranger, dit-il en précisant que le but était de créer un réseau permettant de réunir régulièrement la communauté tunisienne avec les responsables afin de construire "une bonne image" de la Tunisie.

« Notre objectif c’est de garantir la stabilité politique en Tunisie et d'améliorer le niveau de vie des tunisiens résidents à l’étranger », a-t-il lancé, en soutenant que la communauté tunisienne à l’étranger incarne un rôle important dans la promotion de l’investissement.

Et d’ajouter : « La communauté tunisienne à l’étranger et les binationaux en particulier représentent une force tunisienne et un facteur favorisant le développement du pays ».

Dans ce sens, M. Mokaddem a souligné que le gouvernement avait expliqué aux investisseurs ses priorités, sa vision et son évaluation par rapport aux investissements faits à l’étranger.

« Nous avons invité les investisseurs à multiplier leurs investissements en Tunisie en présentant la stratégie adoptée par le gouvernement. Ce dernier va continuer sa lutte contre la bureaucratie. C’est pour cela que nous appelons tout le monde (la communauté tunisienne, le gouvernement, la société civile.. etc) à unir leurs efforts dans le but d’améliorer les choses, ce qui est n’est pas difficile ! », a-t-il martelé en soulignat que les Français se sont engagés à multiplier leurs investissements en Tunisie.

Concernant la prochaine visite du chef du gouvernement en Italie, le chef de son cabinet a indiqué que le gouvernement devrait adopter la même démarche que celle effectuée en France.

« Il y aura des rencontres politiques et d’autres de business réunissant des hommes d’affaires. Nous allons sûrement discuter du dossier de l’émigration selon une nouvelle approche qui va au-delà du côté sécuritaire. Un plan de développement doit être mis en place pour éviter les tragédies survenues », a-t-il fait savoir.

I.M.