Retour au calme à Aïn Skhouna

La situation sécuritaire a été maitrisée à Aïn Skhouna avec un retour au calme, a indiqué ce lundi 14 décembre 2020, le porte-parole de la Garde nationale, le colonel Houssemeddine Jebabli.

En effet, des affrontements et violences ont été enregistrés ce weekend entre les habitants de Beni Khedech (gouvernorat Médenine) et Douz (gouvernorat de Kébili) pour un terrain, se situant entre les deux régions, a précisé le colonel Jebabli dans une déclaration à Shems Fm.

Les unités de la Garde nationale sont intervenues pour mettre fin à ce litige et porter assistance à plusieurs blessés, qui ont été remis à la protection civile pour recevoir les premiers soins, a-t-il expliqué.

Et de continuer : « Ceci dit, un citoyen est décédé des suites de ses blessures. Le parquet a été informé de l’incident et une enquête a été ouverte. Au total, 53 blessés ont été recensés et ont été transférés à plusieurs hôpitaux de la région (Matmata, Beni Khedech, Gabès et Médenine) ».

Le porte-parole de la Garde nationale a également souligné que les violences avait débouché sur l’incendie de certains biens publics et privés (véhicules, locaux et cafés) outre les blessures enregistrées dans les rangs des agents des forces de l’ordre. Par ailleurs, trois véhicules administratifs ont été saccagés.

Houssemeddine Jebabli a appelé les sages de la région à intervenir pour rétablir un calme durable, sans l’intervention des forces de l’ordre.

I.N