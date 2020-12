Plus de trente associations appellent à lever l’immunité des députés Al Karama

Une pétition a été signée, ce mardi 8 décembre 2020, par 33 associations tunisiennes pour dénoncer les propos tenus le 3 décembre, au Parlement, par le député Mohamed Afess contre les mères célibataires et les libertés des femmes en général.

Les signataires ont déploré ces discours d’incitation à la haine et à la diffamation envers les femmes et le chemin dangereux que prend l’ARP en devant aussi un espace où règne la violence physique. Ils ont vivement critiqué le silence de la présidence de l’ARP et de la justice devant ce type de discours, prononcé de surcroit dans l’hémicycle du Parlement.

Les associations qui ont signé la pétition ont appelé à lever l’immunité sur les députés d’Al Karama, impliqués dans des agissements ou des discours violents ou incitant à la haine, dont notamment Saïd Jaziri et Seif Eddine Makhlouf.

Parmi les signataires on retrouve la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), EuroMed rights, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) ou encore la Coalition tunisienne contre la peine de mort.

M.B.Z