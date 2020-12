Sadok Belaid : Le chef de l’Etat a les prérogatives pour dissoudre le Parlement

Le juriste et professeur de droit constitutionnel, Sadok Belaid, a estimé que la décision de dissoudre le Parlement est devenue aujourd’hui une nécessité pour l’intérêt du pays, en appelant le président de la République à aller vers cette option.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/160743219867_media.mp3" type="audio/mpeg">https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/160743219867_media.mp3"> https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/160743219867_media.mp3"

Dans ce cadre, M. Belaid a rappelé que seul le président de la République est habilité constitutionnellement à dissoudre le Parlement. Il a indiqué que Kais Saied peut entamer des consultations à ce propos, mais que la décision lui revient seul.

Sadok Belaid rappelle que l’étape impliquant la Cour constitutionnelle ne peut avoir lieu, l’instance n’ayant toujours pas été mise en place.

Selon lui, si le chef de l’Etat estime que la crise a atteint son apogée, il peut constitutionnellement décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple. Or, cette décision est devenue nécessaire.

Le constitutionnaliste pense également que si le président dissout le Parlement, la composition politique et sociale du pays ne permettra pas au peuple de prendre ses responsabilités électorales avec une haute conscience politique et qu’il va réélire le système actuel, d’où la nécessité de changer non seulement la composition du Parlement mais aussi revoir le régime politique du pays.

I.N