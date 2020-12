Rafik Abdessalem donne des leçons à Kaïs Saïed

A lire également Kaïs Saïed met en garde et menace d’intervenir ! Le gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem a publié un post Facebook dans lequel il donne des leçons au président Kaïs Saïed.

Pour Abdessalem, « le rôle premier du président de la République devrait être de calmer les tensions quand cela arrive et non de surfer sur la vague et l’alimenter. A l’origine, il est arbitre entre toutes les parties en conflit. Le président de la République devrait savoir qu’il est le président de tous les Tunisiens et les Tunisiennes et non président du Bloc démocratique. Il doit choisir entre le rôle de président fédérateur ou simple membre dans un bloc parlementaire ».

A lire également Anouar Bechahed, Samia Abbou et Amal Saïdi agressés physiquement par des députés Al Karama L’intervention de Rafik Abdessalem vient au lendemain de l’agression physique de députés membres du Bloc démocratique et de l’audience que leur a accordée le président de la République.

M. Abdessalem a juste oublié que son beau-père, président de l’assemblée, a toujours brillé par son esprit partisan et son refus d’être le président de tous les députés. Ce qu’il y a à mentionner est que Rafik Abdessalem joue souvent aux porte-paroles informels de son beau-père et dit publiquement tout ce que le président du parlement n’ose pas dire.

R.B.H.