Hédi Ben Abbes à propos de la Ticad 2022 : Il faudra créer un environnement propice à l’investissement !

Le président de la chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise et ancien diplomate, Hédi Ben Abbes, est revenu, jeudi 3 décembre 2020, sur la Ticad 8, la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Tokyo International Conference on African Development) qui sera organisée,pour la première fois, par la Tunisie en 2022.

Lors de son intervention sur RTCI, Hédi Ben Abbes a souligné l’importance de cet événement en matière d’investissement et de développement du pays. « Le Japon a créé cet événement depuis 1993 pour se réunir avec tous les pays africains. La dernière conférence qui a eu lieu à Yokohama au Japon en 2019, a vu la présence de quarante-deux chefs d’Etat, plusieurs hommes d’affaires et dix mille participants œuvrant principalement dans le secteur privé (Business to Business). A l’issue de cette 7ème Ticad, plus de vingt milliards de dollars ont été investis, sur trois ans, par les bailleurs de fonds privés japonais en Afrique », a-t-il précisé.

Avec une dotation financière privée, cet événement sera l’occasion pour contacter directement un grand nombre d’investisseurs africains et japonais, dit-il. C’est pour cela que la Tunisie doit créer un environnement propice à l’investissement (souplesse dans la législation, encadrement légal des pays d’accueil, stabilité politique, stabilité fiscale) afin d’inciter les investisseurs à aller de l’avant, selon l'ancien diplomate.

« Vingt-trois entreprises japonaises ont été implantées en Tunisie mais ce qui compte vraiment c’est leur valeur ajoutée notamment en termes de productivité et de savoir-faire. Ces entreprises œuvrent principalement dans le secteur industriel et des infrastructures. Par exemple, Sumitomo va créer en Tunisie cinq mille emplois à la région de Monastir. Ceux-ci vont s’ajouter aux trois mille cinq cents emplois existants entre les gouvernorats de Jendouba et de La Manouba. La société japonaise Yazaki a recruté deux mille employés sur le site de Gafsa et deux mille cinq cents sur le site de Bizerte »,a martelé M. Ben Abbes au sujet des investissements japonais en Tunisie.

Et d'ajouter : « Outre la rentabilité, la particularité des Japonais est la prise en considération de l’aspect social. Les sociétés ont été implantées loin des ports d’exportation dans le but de créer la main-d’œuvre parce qu’ils veulent apporter une contribution directe au développement social du pays ».

D'après Hédi Ben Abbès, cet évènement majeur devrait réunir une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernements accompagnés d'hommes d’affaires et d'investisseurs africains et japonais.

A propos de la visite du ministre des Affaires étrangères japonais qui devrait avoir lieu mercredi 9 décembre 2020, Hédi Ben Abbès a souligné que le ministre allait évaluer le niveau de préparation, s’informer sur le secteur privé en Tunisie et surtout connaître les nouvelles idées que le pays pourrait apporter à la Ticad.

« Il faudra de ce fait se pencher sur les avantages comparatifs de la Tunisie: s’appuyer sur l’infrastructure, sur les ressources humaines et sur la position stratégique du pays, pour mieux s’y préparer» a-t-il préconisé.

M. Ben Abbes a fait savoir qu’une conférence devrait se tenir demain, en présence de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, des femmes et hommes d’affaires et des investisseurs tunisiens. Le but étant de sensibiliser les milieux d’affaires tunisiens sur l’importance de cet événement et de voir quel est leur degré de préparation.

Il a ainsi souligné qu'une série d’événements devrait ponctuer toute la période d’ici jusqu’à 2022 de manière sectorielle afin que chaque secteur puisse s’exprimer sur ses projets et mieux s’informer sur l’événement. Ces réunions devraient aussi s’articuler sur les avantages comparatifs de la Tunisie.

Rappelons que la Ticad a été inaugurée en 1993 afin de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. Les réunions sont organisées sous la houlette du Japon et co-organisées par les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l’Union africaine (CUA).

Avec la Ticad, le Japon occupe une place centrale dans la promotion d’un dialogue international pour le développement de l’Afrique. Les approches innovantes de la Ticad incluent : les concepts d’appropriation africaine et de partenariat international, la promotion de la participation des organisations internationales, des pays donateurs, du secteur privé et des organisations de la société civile, et enfin la mise en place de mécanismes de suivi pour mesurer l’avancement des programmes et des projets.

Depuis 2013, elle a lieu tous les trois ans, une fois en Afrique et une fois au Japon.

I.M.