Le soi-disant remède miracle anti-Covid n'est qu'un complément alimentaire !

La nouvelle était trop belle pour être vraie ! Samedi 28 novembre 2020, alors que les représentants du peuple discutaient du projet de loi de finances pour l’année 2021 en présence des membres du gouvernement de Hichem Mechichi, le député d’Al Karama, Seif Eddine Makhlouf a lâché une bombe.

Selon ses dires, un tout petit laboratoire tunisien a trouvé un remède miracle pour traiter le Coronavirus. Un médicament « à base bio », selon le parlementaire. Sauf que « cette innovation », pourtant brevetée, n’a pas trouvé une seule oreille attentive au ministère de la Santé, a-t-il déploré.









La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux. La toile tunisienne était toute curieuse de savoir si le député disait vrai.

Les propos du député ont, d'abord, rapidement été démentis par le directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir. Dans une déclaration à Mosaïque FM, dimanche 29 novembre 2020, M. Louzir a déclaré : « Personnellement, j’ai aucune information à ce sujet. On parle de produits bios et d’huiles essentielles, certains me l’ont dit, mais personne ne sait comment ils font. (…) Je ne veux pas être négatif, mais il n'y a pas de preuves probantes dans les publications scientifiques et dans les données établies et précises sur un nouveau remède commercialisé en Tunisie ».









En ce lundi 30 novembre 2020, Mounir Bezerga – universitaire et inventeur du produit – est apparu sur le plateau de Nessma TV pour expliquer que ce remède bio n’est en réalité qu’un simple complément alimentaire à base de plantes.

Il a précisé que ce complément alimentaire – baptisé immunodefender – avait été breveté en novembre.

N.J.