Louzir : Je n’ai aucune information sur l’existence d’un remède naturel tunisien contre le Covid-19 !

Le directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a démenti les propos du député Al Karama Seif Eddine Makhlouf tenus au parlement sur l’existence d’un remède naturel tunisien qui aurait prouvé son efficacité contre le Covid-19.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, dimanche 29 novembre 2020, M. Louzir a spécifié que l’existence d’un médicament contre une maladie donnée passe par des publications scientifiques, des brevets, par des expériences, par des essais cliniques ou par des résultats.

« Personnellement, j’ai aucune information à ce sujet. On parle de produits bios et d’huiles essentielles, certains me l’ont dit, mais personne ne sait comment ils font. (…) Je ne veux pas être négatif, mais il n'y a pas de preuves probantes dans les publications scientifiques et dans les données établies et précises sur un nouveau remède commercialisé en Tunisie », a-t-il affirmé.

En ce qui concerne le vaccin tunisien anti-covid-19, le directeur de l'institut Pasteur a précisé qu’il est encore dans le stade précédent les essais cliniques, des essais sur les animaux. Il a soutenu qu’il se pourrait que le projet soit abandonné, vu la présence de 13 vaccins au niveau mondial qui sont dans un stade très avancé.

