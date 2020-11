Hold-up : des contre-vérités érigées en faits

Un documentaire, qui prétend révéler toute la vérité sur le Covid-19, fait polémique depuis sa diffusion sur internet le 11 novembre. Hold-up, documentaire de 2h45 financé par des cagnottes en ligne, reprend les codes des théories complotistes, en les érigeant en faits avérés. En France mais aussi en Tunisie, cette production a fait réagir, impactant la perception des internautes sur l’origine de la pandémie, sa gestion ou encore ses conséquences sur l’humanité.

BN Check a visionné Hold-up. De prime à bord, un constat : orienté et aucunement nuancé, le long-métrage, multiplie fausses informations, affirmations hâtives et avis d’intervenants controversés et acquis au conspirationnisme. Il assoit le postulat que le Covid-19, maladie causée par un virus fabriqué par l’homme, n’est autre qu’une machination globale, le « Great reset », ourdie par les élites. Une manipulation qui a pour finalité de contrôler le monde et de soumettre l’humanité.

A bas le masque

Le film met en cause la recommandation du port du masque. En insistant sur la période de flottement en début de pandémie, Hold-up met en doute l’efficacité de cette protection en insinuant que cela fait partie d’un plan pour faire marcher l’industrie. A force de répétitions « On vous ment », d’un montage défilant des images d’infections cutanées, on amène le téléspectateur à penser que le masque est inefficace et représente un potentiel danger. On utilise aussi un argument approximatif pour dissiper le « doute ». L’OMS n’a publié au début de la pandémie que deux pages sur le protocole relatif au port du masque, qui passe à cinq puis à douze pages. Conclusion alambiquée : L’OMS est de mèche avec la conspiration mondiale. Or l’Organisation mondiale de la santé est tenue d’apporter des recommandations au fur et à mesure que les recherches autour de la maladie progressent, notamment en ce qui concerne le mode de transmission du SARS-CoV-2. Aucune intervention n’évoque d’ailleurs le pourquoi de la préconisation du port du masque et les études scientifiques y afférentes.

Questions réponses sur le masque et le Covid-19 (OMS)

Le confinement, une mystification liberticide

Le documentaire remet également en cause l’effet bénéfique pour lutter contre la propagation de la maladie en France et dans les autres pays, en premier lieu le confinement. Il avance que le Covid-19 a particulièrement sévi lors de la période de confinement et que cette mesure ne limite en aucun cas la propagation.

Ce postulat omet de mentionner que les résultats d’un confinement ne sont pas immédiats, le pic des cas déclarés étant observé entre trois et quatre semaines de la contamination. Cette mesure a donc pour vocation de freiner la propagation et de limiter la pression dans les établissements sanitaires. Pour ce qui est de la Tunisie, le confinement et les autres mesures l’accompagnant au printemps 2020, rapidement mis en place, ont permis de maitriser la courbe. Celle-ci est repartie à la hausse après leur levée.

Source Covid.tn

Une merveilleuse expérience suédoise

Dans ce contexte, Hold-up présente le cas de la Suède qui n’a pas décrété de confinement, assurant qu’il s’agit d’ « une merveilleuse expérience ». Pour les intervenants, il s’agit là d’une preuve supplémentaire que le Covid-19 n’est pas une maladie dangereuse.

Le choix des autorités suédoises est mis en avant en omettant de signaler un bilan humain important rapporté à la population du pays (6164 décès pour 10,3 millions d’habitants au 16 novembre 2020). D’ailleurs, la Suède est confrontée actuellement à une propagation rapide de la maladie.

Le « Great reset » ou « Grande réinitialisation »

Le terme est lancé à plusieurs reprises par différents intervenants. L’élite mondiale complote contre l’humanité. Le but, en premier est de réduire la taille de la population, essentiellement pauvre, pour préserver les ressources naturelles. Ensuite, contrôler ces populations en leur injectant un vaccin développé par Bill Gates et Co qui a pour objectif d’introduire une nanopuce connectée… Toute cette entreprise est, selon les intervenants, ourdie en collaboration avec l’OMS, BigPharma et les médias mainstream et dirigée par des puissants qui financent le Forum économique mondial de Davos. Cela est présenté comme des faits incontestables. Un intervenant évoque même, sans preuve aucune, une lettre envoyée par un ancien ambassadeur du Vatican au président américain Donald Trump pour le mettre en garde contre ce plan. Trump est d’ailleurs présenté comme le seul dirigeant à avoir compris la machination Covid-19.

BN Check après une rapide consultation du site du Forum, constate que cette théorie complotiste n’a aucun fondement. Il s’agit tout simplement du thème du somment qui sera convoqué par le Forum économique mondial en 2021. Une initiative dont la teneur est accessible en un clic. Ce n’est pas de « réinitialisation » de l’humanité qu’il s’agit mais d’une initiative qui a pour objet « un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine (…) un engagement à construire de manière urgente les bases d’un système économique et social pour un avenir plus juste, plus durable et plus résistant (…) suite à la crise sanitaire mondiale ».

Un test Covid-19 disponible déposé depuis 2015

Un intervenant affirme qu’un cercle de puissants avaient connaissance du Covid-19 depuis plusieurs années. Document qui défile à l’écran pour appuyer son propos, il dit que Richard Rothschild a déposé depuis 2015 un brevet pour développer un test détectant le SARS-CoV-2. Une simple vérification montre qu’il n’en est rien.

Le brevet existe mais a été déposé en septembre 2020, contrairement à l’information tronquée présentée par le film. Rothschild a en fait déposé un brevet concernant des systèmes d’analyses biométriques et au fil des années, une série d’autres brevets a été ajoutée à celui initial, dont le document mentionnant clairement la date du 3 septembre 2020.

Vaccin, nanopuces, cryptomonnaies, 5G… tout y passe

Sans présenter de preuves, le film expose l’une des théories du complot les plus répandues. Le confinement aurait donc servi à installer les antennes 5G afin de faciliter l’échange de cryptomonnaies. C’est que « l’Etat profond » en coordination avec les scientifiques, les médias et les GAFA ambitionne d’asservir les humains. Comment cela se présente ? Hold-up « révèle » que la crise du Covid-19 a été planifiée depuis des années déjà et le virus lâché dans la nature en Chine (après avoir été créé par l’Institut Pasteur). Le but est de susciter une panique telle, que toute la population acceptera de se faire vacciner. Un vaccin breveté par Bill Gates et qui contient des nanopuces permettant de faire circuler la cryptomonnaie via les humains mais aussi de les contrôler à souhait.

Le documentaire avance une multitude de contre-vérités, de faits alternatifs et d’approximations. Le tout avec des intervenants qui mélangent sciemment du vrai et du faux brouillant les pistes pour le téléspectateur même avertis. Une stratégie efficace pour étayer les arguments les plus farfelus. Hold-up s’inscrit dans ce mouvement de plus en plus prégnant dans nos sociétés qu’est le conspirationnisme, symptôme s’il en est d’une perte de confiance envers les médias, la science et toutes institutions.

Ikhlas Latif