La Bourse rattrapée par la crise du Covid-19

Les résultats boursiers du premier semestre 2020 sont tombés et sont sans appel. La chute enregistrée est vertigineuse et révèle l’étendue de la crise du Covid-19 ainsi que son impact sur l’économie nationale et les entreprises tunisiennes, et particulièrement sur certains secteurs connus pour leur résilience depuis la révolution.

La Bourse de Tunis a publié son rapport sur "l’évolution des résultats semestriels des sociétés cotées, premier semestre 2020 vs premier semestre 2019". Les chiffres sont assez parlants et dus aux répercussions de la crise du Covid-19. En effet, les sociétés cotées ont affiché une régression de 31,2% pour la période précitée par rapport à un an auparavant pour atteindre un montant de 720 millions de dinars contre 1.048 millions de dinars (MD).

Ce résultat n’englobe que les 64 sociétés cotées qui ont publié leurs états financiers semestriels, parmi les 80 (y compris la société Hexabyte, radiée de la cote le 30 septembre 2020) que compte la Cote.

Sur les 64 sociétés cotées ayant publié leurs états financiers semestriels, 44 ont enregistré des résultats bénéficiaires au titre du premier semestre 2020. Les sociétés qui composent le Tunindex20, ont accaparé 84% du résultat semestriel global. Mais, ce dernier a rétréci de 24% par rapport à celui du premier semestre 2019, le montant global atteignant 608 MD contre 802 MD.

Deux secteurs sur neuf ont enregistré une performance positive en 2019. La meilleure performance revient au secteur des industries avec +140,2% suivi par le secteur de la technologie avec +36,2%. S’agissant des sous-secteurs, trois ont affiché des évolutions positives, le sous-secteur des produits ménagers et de soins personnels a réalisé la plus forte progression avec 60,9%.

Le secteur financier, principale capitalisation catégorielle de la cote, a connu une baisse de 34,5% par rapport à la même période de l’année 2019, totalisant ainsi 451 MD contre 689 MD.

Décortiquées par sous-secteurs, les douze banques cotées ont réalisé un résultat semestriel global de 396 MD, en régression de 34,1% par rapport à la même période de l’année 2019. Neuf banques ont dégagé des bénéfices et trois ont clôturé le semestre sur des pertes. Le résultat des quatre compagnies d’assurances cotées a chuté, quant à lui, de 48% pour se situer à 32 MD contre 62 MD durant le premier semestre 2019. Pour sa part, le secteur du leasing a échappé à la crise : le résultat semestriel global des 7 sociétés de leasing cotées ayant progressé de 32,9% par rapport à un an auparavant pour atteindre 3,7 MD contre 2,8 MD.

En ce qui concerne le secteur des services aux consommateurs, il a enregistré un recul de 54,3%, dû à la baisse de la majorité des entreprises qui le composent. Ainsi, le résultat semestriel global des deux enseignes de la grande distribution cotées en bourse (Monoprix et Magasin General) a été déficitaire de 7 MD contre un résultat positif de 2 MD (une contreperformance résultant des mauvaises performances de Magasin General). Idem, le résultat semestriel global des trois concessionnaires automobiles cotés a baissé de 28% pour se situer à 21,7 MD contre 30,2 MD.

S’agissant du secteur des biens de consommation, le résultat semestriel global a régressé de 13,8%, principalement à cause du sous-secteur automobile et équipement qui a enregistré une chute de 124,6%. Le résultat semestriel global du sous-secteur des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a diminué, quant à lui, de 17,9% pour atteindre 180 MD contre 219 MD.

Le secteur des industries a connu, pour sa part, un envol de 140,2%. La tendance s’est inversée, le résultat semestriel global ayant progressé de -3,8 MD à 1,5 MD : une amélioration due à la reprise constatée pour les deux cimenteries cotées et la résistance du sous-secteur biens et service industriels (+4%). Outre une légère amélioration du résultat du sous-secteur bâtiment et matériaux de construction de 10,2%, bien qu’il demeure déficitaire passant de -38,51 MD à 34,58 MD entre 2019 et 2020, pour cette même période.

Le résultat semestriel global du secteur matériaux de base a dégringolé de plus de 2,5 fois à 25,1 MD contre 66,6 MD, tiré notamment à la baisse par la contre-performance de la société ICF. Une tendance tributaire de la mauvaise tenue au niveau des sociétés appartenant aux sous-secteurs matières premières dont le résultat semestriel global a achevé les six premiers mois de l’année 2020 avec une régression de 71,5% par rapport à un an auparavant.

Par ailleurs, le secteur de la Technologie a réalisé une performance de 36,2% tandis que les secteurs de la santé, du pétrole & gaz et des télécommunications ont réalisé des contre-performances.

Constat important et qui peut bouleverser le résultat semestriel annoncé, seize sociétés cotées (AMS, Aetech, Cellcom, Electrostar, Gif Filter, Siphat, Sopat, Mip, Sotumag, Steq, Servicom, Tawasol Group Holding, Tunisair, UADH, Stip et Office Plast) n’ont pas encore publié leurs états financiers annuels jusqu’à cette heure, dont onze n’ont pas encore publié leurs états financiers au titre de l’exercice 2019 (AMS, Aetech, Cellcom, Electrostar, Servicom, Gif Filter, Siphat, Stip, Tawasol Group Holding, Tunisair et UADH).

La pandémie du Covid-19 a provoqué une crise mondiale et accentué l’hécatombe économique que vivait la Tunisie depuis la révolution. Le pire, c’est que des secteurs qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu sont touchés par le marasme économique, et des fleurons sont impactés. La Bourse reflète cet état de fait et les résultats publiés démontrent l’étendue de la crise.

Imen NOUIRA





Evolution des résultats des sociétés cotées premier semestre 2020 versus premier semestre 2019