Lécole Oued Rojeh à Kasserine a-t-elle fermé ses portes suite au décès des institutrices ?

Le ministère de l’Education a souligné, dans un communiqué diffusé ce mercredi 26 février 2020, que l’école de Oued Rojeh, dans le gouvernorat de Kasserine n’a pas fermé ses portes après le décès dramatique de cinq de ses institutrices, contrairement à ce que disent des rumeurs partagées sur la toile.

Le ministère a précisé que l’école compte 20 instituteurs et que les élèves vont poursuivre l’année scolaire et passer leurs examens. Il a affirmé que des mesures seront mises en place pour allouer les ressources et l’encadrement nécessaire aux élèves et au cadre enseignant.

Rappelons qu’un tragique accident de la route fait hier cinq victimes. Toutes des institutrices qui enseignent à Kasserine.

M.B.Z