Le témoignage de Saïda Garrach en faveur des binationaux

La militante et ancienne porte-parole de la présidence de la République, Saïda Garrach a publié un statut, ce jeudi 27 février 2020, pour revenir sur la polémique autour des binationaux tunisiens et ceux qui remettent en cause leur patriotisme.

« En marge du débat autour de ceux ayant une double nationalité, je n’ai pas de deuxième nationalité et je n’ai jamais cherché à l’avoir. Mais je connais plusieurs binationaux ayant trahi le pays et d’autres qui l’ont servi avec beaucoup de patriotisme depuis l'époque de Ben Ali. Je connais aussi des juifs de naissance mais qui ont servi la cause palestinienne mieux que plusieurs arabes. Un simple regard autour de nous et beaucoup d’ouverture sur le monde nous permettront de comprendre qu’avoir des idées et des principes est bien plus grand que toutes les nationalités. Ce discours chauviniste ne fait que masquer les vérités et envenimer les divergences », indique-t-elle en substance.

Rappelons que la polémique autour des binationaux tunisiens a été initiée par certains députés au Parlement ayant condamné les Tunisiens ayant une double nationalité, remettant en cause leur patriotisme, notamment en ce qui concerne le nouveau chef du gouvernement Elyes Fakhfakh qui détient la nationalité française.

S.H