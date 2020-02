Pour Mekki et Zitoun, une plénière de 15 heures cest long !

C’était une plénière marathonienne qui a eu lieu hier, 26 février 2020, pour finalement aboutir à donner la confiance au gouvernement présenté par Elyes Fakhfakh.

Toutefois, il a fallu attendre et souffrir avant d’obtenir cette confiance. Les deux désormais ministres respectivement des Affaires locales et de la Santé, Lotfi Zitoun et Abdellatif Mekki, ont trouvé le temps long et ont fait, apparemment, un petit somme.

La photo a bien amusé les réseaux sociaux et les internautes ont espéré que les deux n’allaient pas dormir quand ils auront rejoint leurs ministères.

S.F